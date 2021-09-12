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بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 1443هـ، 133.394 مستخدمًا في الفترة الممتدة من 5- 9/ 9/ 2021م.
وبيّن التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو مليونين و652 ألف ملف، وبلغ عدد لوحات المناقشة 288 لوحة، ونحو 3.388 تقييمًا.
واستعرض التقرير تفاصيل 15.752 فصلًا افتراضيًّا؛ حيث بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات 82.742، ووصل عدد الشعب إلى 6.202 شعبة، أدارها 1.075 أستاذًا، بحضور 17.441 طالبًا.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 09:46 AM
عدد الحاضرين لجميع الجلسات 82.742 ووصل عدد الشُّعَب إلى 6.202 شعبةجامعة نجران: عدد مستخدمي التعليم عن بُعد 133 ألف مستخدم
بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 1443هـ، 133.394 مستخدمًا في الفترة الممتدة من 5- 9/ 9/ 2021م.
وبيّن التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو مليونين و652 ألف ملف، وبلغ عدد لوحات المناقشة 288 لوحة، ونحو 3.388 تقييمًا.
واستعرض التقرير تفاصيل 15.752 فصلًا افتراضيًّا؛ حيث بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات 82.742، ووصل عدد الشعب إلى 6.202 شعبة، أدارها 1.075 أستاذًا، بحضور 17.441 طالبًا.
، جامعة نجران: عدد مستخدمي التعليم عن بُعد 133 ألف مستخدم ،
المصدر : الخليج 365
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