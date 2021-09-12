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نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 08:52 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات

نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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، نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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