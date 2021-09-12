الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الأحد، استقرارًا عند الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.33 ريال، أي ما يعادل 57.42 دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 197.39 ريال أي ما يعادل 52.64 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل عيار 21 إلى سعر 188.41 ريال أي ما يعادل 50.24 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 161.50 ريال أي ما يعادل 43.07 دولار.

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