الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

اليوم.. انطلاق اختبارات تعزيز المهارات حضوريًا وعن بُعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل وزارة التعليم اليوم الأحد استكمال اختبارات تعزيز المهارات -حضوريًا وعن بُعد- للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والسنة الأولى المشتركة للصف الأول الثانوي؛ وفق الجدول الزمني المحدد لكل صف دراسي، من خلال منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم للمرة الأولى مَطلع العام الدراسي الجديد 1443هـ؛ للوقوف على قياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية.

مقررات الاختبار

وتشمل اختبارات اليوم الصفين الأول والثاني المتوسط، في مقررات اللغة العربية والرياضيات، حيث تُؤدى مع بداية الحصة الثانية لما يقارب الساعة ونصف الساعة.

الاختبار متاح 24 ساعة

كما سيكون الاختبار متاحًا لمدة 24 ساعة، وذلك تحت إشراف المعلمين والمعلمات، الذين يواصلون دعمهم وتحفيزهم المستمر للطلاب والطالبات بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وشهدت منصة الاختبارات الإلكترونية نهاية الأسبوع الماضي دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية، بدءًا من الصف الثاني الابتدائي، وذلك في ختام الأسبوع الأول من اختبارات تعزيز المهارات.

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