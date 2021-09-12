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محمد بن مسعود - الدمام - سجّل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفاً و314 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ووفقاً للبيانات الواردة على موقع المجلس، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفاً و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجّلة خلال تلك الفترة 20 مليوناً و989 ألفاً و164 إصابة.
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 712 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-12
سجّل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفاً و314 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ووفقاً للبيانات الواردة على موقع المجلس، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفاً و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجّلة خلال تلك الفترة 20 مليوناً و989 ألفاً و164 إصابة.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:18 AM
سجّل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفاً و314 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ووفقاً للبيانات الواردة على موقع المجلس، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفاً و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجّلة خلال تلك الفترة 20 مليوناً و989 ألفاً و164 إصابة.
، خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 712 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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