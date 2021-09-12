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تَوقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد أجواءً حارة نهارًا نسبيًّا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة، والربع الخالي، واليمن، والإمارات وعمان)".
وتابع: "رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط الخليج وشماله".
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 08:28 AM
قال: طقس حار نهارًا ورياح متوسطة على شرق ووسط وغرب المملكةهنا أمطار تتباين.. "أجواء الأحد" في توقعات "الحصيني": الاعتدال فجرًا
تَوقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد أجواءً حارة نهارًا نسبيًّا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة، والربع الخالي، واليمن، والإمارات وعمان)".
وتابع: "رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط الخليج وشماله".
، هنا أمطار تتباين.. "أجواء الأحد" في توقعات "الحصيني": الاعتدال فجرًا ،
المصدر : الخليج 365
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