اخبار السعوديه

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية تبدأ ٩ صباحًا وتستمر حتى الـ٧ مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، تبدأ الساعة ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 08:25 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية تبدأ ٩ صباحًا وتستمر حتى الـ٧ مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، تبدأ الساعة ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

الكلمات المفتاحية
824da0ff2d.jpg

، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا