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نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، تبدأ الساعة ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 08:25 AM
تؤدي إلى تدني الرؤية تبدأ ٩ صباحًا وتستمر حتى الـ٧ مساء"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية
نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، تبدأ الساعة ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية ،
المصدر : الخليج 365
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