شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمن العام يستعرض الجرائم التي أطيح بمرتكبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الأمن العام الجرائم التي أطيح بمرتكبيها في عدد من مناطق المملكة، والتي تنوعت بين السطو والسرقة وإطلاق النار.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطن يقود مركبة بتهور على أحد الطرق السريعة واصطدم بعدد من المركبات، معرضا حياته والآخرين للخطر، وآخر أطلق النار على عامل محطة وقود نتيجة خلاف بينهما، ونتج عن ذلك إصابة العامل.

وأضاف أنه تم القبض على7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية امتهنوا جمع الأموال من المخالفين لنظام الحدود والإقامة والعمل وتحويلها لخارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضُبط بحوزتهم أكثر من 40 ألف ريال.

وأشار إلى ضبط 3 مقيمين من الجنسية الأفغانية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، سطوا على أحد المحال التجارية وسرقوا نحو 30 ألف ريال، وكذلك الإطاحة بمخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مبانٍ تحت الإنشاء.

كما تم القبض على مواطن تورط في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية وقطع من تجهيزاتها الداخلية، إضافة إلى مواطنين آخرين سرقا 6 مركبات في وضع التشغيل، ومثلهما من الجنسية اليمنية سرقا أيضاً مقتنيات ومتعلقات شخصية من مركبتين.