شكرا لمتابعة خبر عن تراجع جماعي لأسعار الأراضي السكنية في 5 مدن بينها الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تراجع متوسط أسعار الأراضي السكنية في أحياء المدن الكبرى بالمملكة، تراجعات قياسية وصلت إلى 42 % ونحو 1003 ريالات للمتر المربع الواحد خلال الربع الثاني من 2021 مقارنة بالربع الأول.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للعقار بشأن عن متوسطات أسعار المتر المربع للأراضي السكنية في عدد من أحياء الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.

وفي الرياض كان حي الملقا الأعلى في أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الأول بـ4916 ريالا للمتر المربع وتراجع في الربع الثاني إلى 4393 محققا انخفاضا بنسبة 10.6 %.

بينما في جدة كان حي الزهراء الأعلى في أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الأول بـ5396 ريالا للمتر مربع، ثم تراجع بالربع الثاني إلى 3631 بنسبة انخفاض 32.7 %.

وفي مكة المكرمة كان حي المسفلة الأعلى في أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الأول بـ2360 ريالا للمتر المربع، وانخفض في الربع الثاني إلى 2047 بنسبة تراجع نحو 13.3 %.

وبالمدينة المنورة، كان حي السلام الأعلى في الربع الأول بواقع 1862 للمتر المربع، ثم تراجع إلى 1138 في الربع الثاني بنسبة انخفاض 38.8 %، وبالمثل وفي الدمام كان حي ضاحية الملك فهد الأعلى في متوسط سعر المتر المربع بواقع 2284 ريالا، قبل أن يتراجع بنهاية الربع الثاني إلى 1319 ريالا، بانخفاض بنسبة 42.2 %.