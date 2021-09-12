شكرا لمتابعة خبر عن أبها تسجل أقل درجة حرارة اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

سجلت مدينة أبها، اليوم الأحد أقل درجة حرارة في مناطق المملكة، وهي 17 درجة، بينما سجلت جازان أعلى حرارة بدرجة 32.

وسجلت الرياض 27 درجة، وهي "أقل حرارة تسجلها منذ دخول خريف هذا العام 1443هـ" بحسب الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني.

وتوقع الحصيني، اليوم أجواءًا حارة نهارا نسبياً على معظم مناطق المملكة، ومعتدلة فجرا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة المنورة.