«الصحة» و«الداخلية» تكشفان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

ويتناول العبدالعالي خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للوباء، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر، التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، السبت، استمرار تراجع معدل الإصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 545912 حالة.

كما تمَّ تسجيل 75 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534983 حالة، وشهدت المملكة وفاة 7 حالات ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8617 حالة.

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