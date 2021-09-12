متخصص تقني يحذر من خطأ «كبير» يرتكبه أولياء الأمور مع الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - حذر المتخصص التقني عبدالله السبع من خطورة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وقال السبع، لبرنامج "يا هلا"، على "روتانا خليجية"، إن أكبر خطأ أن تعطي طفلك جهاز له إمكانية الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن بعض المنصات وفرت نسخة خاصة بالأطفال مثل اليوتيوب، بل إن تطبيق يوتيوب أكد أنه غير مناسب للأطفال.

وتابع "الإنستجرام الآن حسب علمي تعمل على تطبيق آخر مناسب للأطفال، وأيضا تيك توك موفرة أدوات رقابة أبوية لحماية الأطفال، لكن لا يجب على الآباء والأمهات السماح للأطفال بدخول منصات التواصل الاجتماعي".

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