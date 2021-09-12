«التعليم» تبدأ اليوم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة التعليم أنه بداية من اليوم الأحد، سيتم احتساب الغياب للطلاب الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا داعية إلى المبادرة للحصول على اللقاح.

على جانب آخر كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أرسلت تعميمًا إلى جميع الإدارات التعليمية، بشأن الطلبة المتغيبين بدون عذر.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم، طالبت بالرفع إلى إدارة خدمات الطلاب بنموذج حسم أيام الغياب (بدون عذر) للطلاب والطالبات ممن تصرف لهم مكافأة أو إعانة شهرية، والذين لم يسبق الرفع لهم سابقًا.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم طالبت بتزويد إدارة خدمات الطلاب بكشوفات الغياب (بدون عذر) للطلاب والطالبات، بشكل شهري دون تأخير وتنفيذه مستقبلًا عبر نظام نور الخاص بالمكافآت والإعانات.