شكرا لمتابعة خبر عن تركي الحمد يثير الجدل بشأن صفة "الإسلامية" لبعض الجامعات والمؤسسات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار الكاتب تركي الحمد، اليوم الأحد، الجدل برأيه حول إضافة كلمة "الإسلامية" لبعض الجامعات والمؤسسات في المملكة.

وقال الحمد: "إضافة صفة "الإسلامية" لبعض الجامعات والمؤسسات، تعني أحد أمرين: إما أنها تنفرد بهذه الصفة، وبالتالي فإن البقية "غير" إسلامية، وهذا غير صحيح".

وتابع: "وإما أنها ذات توجه "أيديولوجي" معين يحتكر تفسير الإسلام، وهذا أمر لا يجوز، في دولة ومجتمع كل ما فيه يتنفس إسلاما، بالمعنى الواسع والمتسامح للدين".