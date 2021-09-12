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تركي الحمد يثير الجدل بشأن صفة "الإسلامية" لبعض الجامعات والمؤسسات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار الكاتب تركي الحمد، اليوم الأحد، الجدل برأيه حول إضافة كلمة "الإسلامية" لبعض الجامعات والمؤسسات في المملكة.

وقال الحمد: "إضافة صفة "الإسلامية" لبعض الجامعات والمؤسسات، تعني أحد أمرين: إما أنها تنفرد بهذه الصفة، وبالتالي فإن البقية "غير" إسلامية، وهذا غير صحيح".

وتابع: "وإما أنها ذات توجه "أيديولوجي" معين يحتكر تفسير الإسلام، وهذا أمر لا يجوز، في دولة ومجتمع كل ما فيه يتنفس إسلاما، بالمعنى الواسع والمتسامح للدين".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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