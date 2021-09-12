شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. "الصحة" تنفذ كمينًا لعاملة منزلية تقدم علاجًا غريبًا لأرحام السيدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تلقت وزارة الصحة بلاغًا من إحدى المواطنات بقيام عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية بإجراء علاج طبيعي للرحم وممارسات طبية أخرى.

وضُبطت العاملة المنزلية، في كمين محكم نفذته وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إذ عُثر بداخل الشقة على أدوات طبية غير مُعقمة تستخدمها العاملة.

ونشر رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض، فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو للحظة مداهمة الشقة التي تقدم فيها الفلبينية علاجًا طبيعيًا لأرحام السيدات، وممارسات نسائية أخرى لم يتطرق لها.