«الدفاع» في أسبوع.. تدمير صواريخ وطائرات مفخخة حوثية.. والمشاركة بمعرض عسكري بالمجر

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موجز الدفاع لجهود الوزارة خلال الفترة من 5-11 سبتمبر الجاري.

5 سبتمبر

وقالت وزارة الدفاع، إنه في يوم 5 سبتمبر، قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، باعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية و3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.

وفي اليوم نفسه، وجهت الوزارة الشكر لجميع الشركات والمكاتب الاستشارية المشاركة في برنامج التأهيل المسبق لمشروع (جرد أجهزة المستخدم النهائي وتخطيط تأمين أجهزة المستخدم المركزي والدعم الفني المركزي). كما قدم فريق الصقور السعودية عرضا جويا خلال مشاركته في معرض أثينا الدولي للطيران.

6سبتمبر

في يوم 6 سبتمبر، شارك فريق الصقور السعودية في معرض «كشكميت» الجوي في جمهورية المجر، كما استقبلت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دارسي البرامج الأكاديمية لعام 1443هـ من مختلف القطاعات العسكرية ومن بعض الدول الشقيقة والصديقة. كما استقبل رئيس هيئة الأركان العامة قائد الأركان العامة للجيوش الموريتاني.

7 سبتمبر

في يوم 7 سبتمبر، وإنفاذا لتوجيهات سمو ولي العهد، تفقد نائب وزير الدفاع قيادة القوات الجوية الملكية السعودية، وأشاد بجاهزيتها القتالية.

9 سبتمبر

في يوم 9 سبتمبر، استقبلت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي الطلبة المستجدين للدفعة 21 للعام الحالي 1443هـ. وكانت كلية الملك فهد البحرية استقبلت في 3 سبتمبر الطلبة المستجدين للدفعة 37 للعام الدراسي 1443هـ.

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