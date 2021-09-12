، "الأهلي" في مواجهة "التعاون" و"الشباب" يلاقي "الحزم".. الأبرز في مباريات اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإثارة والندية تتجددان في دوري المحترفين

تُستأنف اليوم الأحد مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تشمل أربع مباريات مثيرة.

الاتفاق - الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

يدخل الاتفاق المباراة وهو يملك خمس نقاط، فيما يملك الرائد ست نقاط.

الباطن - الفتح

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الثلث على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

يدخل الباطن المباراة وهو يملك في جعبته 4 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه الفتح.

التعاون - الأهلي

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.

يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته نقطة واحدة فقط، فيما يملك الأهلي ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

الشباب - الحزم

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

يدخل الشباب المباراة وهو يملك نقطة واحدة فقط، فيما يملك الحزم نقطتين.

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