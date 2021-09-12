، الأسبوع في 10 صور: مشهد يحبس الأنفاس في تركيا.. وإزالة آخر رموز "العنصرية" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. استطاع طيار إيطالي دخول موسوعة "غينيس" بعد تحليقه بطائرة سباق عبر نفق سيارات ضيق في تركيا، بينما كانت ولاية فيرجينيا الأمريكية تزيل آخر تمثال لجنرالات الكونفدرالية، الذين اعتبرهم الناشطون رموزًا للعنصرية في أعقاب تنامي حركة "حياة السود مهمة". والمزيد تجدونه في الصور.
1- ولاية فيرجينيا تزيل تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت إدوارد لي في أعقاب تنامي حركة "حياة السود مهمة"
2- رجل إطفاء يهرع باتجاه موقع حريق مشتعل على طول الطريق السريع 89 بالقرب من ساوث ليك تاهو بكاليفورنيا
3- في مشهد يحبس الأنفاس طيار إيطالي يحلّق بطائرة سباق عبر نفق سيارات في إسطنبول بتركيا محطمًا أرقام "غينيس" القياسية
4- أحد الطرق السريعة في نيويورك وقد غمرته مياه الفيضانات ما أدى إلى تعطل حركة النقل والسير
5- مواطنون غينيون يحتفلون إثر نجاح الانقلاب في الإطاحة برئيس البلاد واعتقاله
6- المصلون يؤدون صلاة الجمعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع مراعاة التباعد الجسماني
7- نيويورك تحيي ذكرى 11 سبتمبر عبر شعاعي نور يرمزان لبرجي التجارة العالمي
8- دب قطبي يستريح على قطعة جليد قبالة أرخبيل فرانز جوزيف لاند الروسي
9- مشهد جوي للقوارب الراسية حول منارة التمساح المرجانية قبالة إسلامورادا في محمية فلوريدا كيز الوطنية البحرية
10- زوجان من الباندا يسترخيان قليلاً في مركز للأبحاث في الصين
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 02:00 AMالأسبوع في 10 صور: مشهد يحبس الأنفاس في تركيا.. وإزالة آخر رموز "العنصرية"
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. استطاع طيار إيطالي دخول موسوعة "غينيس" بعد تحليقه بطائرة سباق عبر نفق سيارات ضيق في تركيا، بينما كانت ولاية فيرجينيا الأمريكية تزيل آخر تمثال لجنرالات الكونفدرالية، الذين اعتبرهم الناشطون رموزًا للعنصرية في أعقاب تنامي حركة "حياة السود مهمة". والمزيد تجدونه في الصور.
1- ولاية فيرجينيا تزيل تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت إدوارد لي في أعقاب تنامي حركة "حياة السود مهمة"
2- رجل إطفاء يهرع باتجاه موقع حريق مشتعل على طول الطريق السريع 89 بالقرب من ساوث ليك تاهو بكاليفورنيا
3- في مشهد يحبس الأنفاس طيار إيطالي يحلّق بطائرة سباق عبر نفق سيارات في إسطنبول بتركيا محطمًا أرقام "غينيس" القياسية
4- أحد الطرق السريعة في نيويورك وقد غمرته مياه الفيضانات ما أدى إلى تعطل حركة النقل والسير
5- مواطنون غينيون يحتفلون إثر نجاح الانقلاب في الإطاحة برئيس البلاد واعتقاله
6- المصلون يؤدون صلاة الجمعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع مراعاة التباعد الجسماني
7- نيويورك تحيي ذكرى 11 سبتمبر عبر شعاعي نور يرمزان لبرجي التجارة العالمي
8- دب قطبي يستريح على قطعة جليد قبالة أرخبيل فرانز جوزيف لاند الروسي
9- مشهد جوي للقوارب الراسية حول منارة التمساح المرجانية قبالة إسلامورادا في محمية فلوريدا كيز الوطنية البحرية
10- زوجان من الباندا يسترخيان قليلاً في مركز للأبحاث في الصين
، الأسبوع في 10 صور: مشهد يحبس الأنفاس في تركيا.. وإزالة آخر رموز "العنصرية" ،
المصدر : الخليج 365
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