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أمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في ‎بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي

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محمد بن مسعود - الدمام - وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في أسباب وملابسات الواقعة

تابع أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة ‎بقعاء؛ تعرَّضوا لتسمُّم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم في المحافظة.

ووجَّه أمير حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في ذلك، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة حضرت بقسم الطوارئ بمستشفى بقعاء العام، خرج منها 32 حالة، وباقي الحالات مستقرة -ولله الحمد-.أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد "بلدية بقعاء" تغلق مطعمًا إثر حدوث حالات تسمم غذائي

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 01:22 AM

وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في أسباب وملابسات الواقعة

أمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في ‎بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي
منصور الشلاقي

تابع أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة ‎بقعاء؛ تعرَّضوا لتسمُّم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم في المحافظة.

ووجَّه أمير حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في ذلك، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة حضرت بقسم الطوارئ بمستشفى بقعاء العام، خرج منها 32 حالة، وباقي الحالات مستقرة -ولله الحمد-.

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، أمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في ‎بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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