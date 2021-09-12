، أمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في ‎بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي ،

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تابع أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة بقعاء؛ تعرَّضوا لتسمُّم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم في المحافظة.
ووجَّه أمير حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في ذلك، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة حضرت بقسم الطوارئ بمستشفى بقعاء العام، خرج منها 32 حالة، وباقي الحالات مستقرة -ولله الحمد-.أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد "بلدية بقعاء" تغلق مطعمًا إثر حدوث حالات تسمم غذائي
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 01:22 AM
وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في أسباب وملابسات الواقعةأمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي
تابع أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة بقعاء؛ تعرَّضوا لتسمُّم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم في المحافظة.
ووجَّه أمير حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في ذلك، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة حضرت بقسم الطوارئ بمستشفى بقعاء العام، خرج منها 32 حالة، وباقي الحالات مستقرة -ولله الحمد-.
، أمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي ،
المصدر : الخليج 365
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