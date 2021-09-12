شكرا لقرائتكم خبر عن 60 يوما للاعتراض على مخالفات استخدام مواقف السيارات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آلية الاعتراض على مخالفات مواقف السيارات في المواقف التجارية والأماكن العامة، من حيث تحديد وسائل الإبلاغ والاعتراض والذي يكون خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه، ومدد الاعتراض والبت فيها.

وسائل ومدد

ويهدف المشروع الذي طرحته الوزارة إلى تنظيم آلية الاعتراض على مخالفات مواقف السيارات في المواقف التجارية والأماكن العامة من حيث تحديد وسائل الإبلاغ والاعتراض ومدد الاعتراض والبت فيه من قبل اللجنة المشكلة لذلك.

محكمة مختصة

وألزمت الوزارة الجهة المختصة بإبلاغ المخالف بتسجيل المخالفة عبر رسالة «SMS»، على أن يكون الاعتراض على المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بتسجيلها عبر رابط وسيلة الاعتراض، بعد استيفاء البيانات المطلوبة كافة، وتبت اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاعتراض إليها، فإن مضت المدة دون البت فيه، عد هذا بمثابة صدور قرار برفضه، وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة.

اشتراطات البلاغ

واشترطت على الجهة المختصة بإبلاغ المخالف بتسجيل المخالفة، إدخال نوع المخالفة ورقمها وإدخال السجل المدني للمخالف وتاريخ ووقت المخالفة، بالإضافة إلى تحديد المدينة والشارع ورقم اللوحة مع تحديد قيمة الغرامة، مع وضع رابط لوسيلة الاعتراض.

مجلس الشورى

وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، أكتوبر 2020، وقرر حق المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقا للمشروع أمام اللجنة «المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية» المنصوص عليها، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

سقوط الحق

وأكد قرار المجلس أن على اللجنة أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وفي حال مضي المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.