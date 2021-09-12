شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة جديدة تشوبها بعض النواقص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، اختص جريدة ”الخليج 365” بإبداء رأيه حول الناقل لمنافسات الدوري ودوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، قائلا: «قناة جديدة تجربة جديدة بكل تأكيد سيكون هناك بعض النواقص، ولكن متأكد كل هذه الأخطاء الفنية في تقطيع الشاشة ناتج عن الإنترنت»، وتابع: «شاهدنا نقلة نوعية في الاستديوهات وعرض اللقطات للضيوف الفنيين وشرحها بشكل مباشر ودقيق لكن تحتاج لتغطيات مختلفة في الملعب واللقطات المعروضة للنقاد عما سبقها وعدم تكرار الأعمال السابقة، بمعنى نحتاج لأشياء لم يشاهدها المتابع ولا تصريح خرج بعد المباراة أي يكون هناك تصاريح خاصة للبرامج كي تكون فيه إضافة أو تجديد».