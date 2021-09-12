شكرا لقرائتكم خبر عن البداية طبيعية والحقوق لها ثمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الدكتور نبيل نقشبندي حول ذات الأمر: «قنوات SSC كانت حلم وتحقق ولله الحمد، منذ زمن نحن في المملكة العربية السعودية يفترض أن تكون لدينا شركة متخصصة في النقل التليفزيوني وشراء الحقوق محليا وعربيا وعالميا»، وأضاف: البداية كانت طبيعية جدا، لابد يوجد مردود من هذه الحقوق، وبالتالي التوزيع الذي أقدمت عليه الشركة من نوعية وجودة النقل أرى أنه مقبول جدا. وتابع: «بالطبع أن تكون طرق الاشتراك غير واضحة فهو أمر طبيعي في البداية، وكجودة نقل للمباريات أرى أن الجولة الأولى اختلفت عن الجولتين الثانية والثالثة، مع تقدم المباريات رأينا تطورا وتحسنا في النقل، الذي صراحةً كان موجودا منذ البداية عندما بدأ النقل التليفزيوني «الحصري» عام 2001 بداية بالأوربت مرورا بشبكة وتليفزيون العرب ART ثم MBC ثم للتليفزيون السعودي وصولا إلى SSC».

وحول قيمة الاشتراك المطروحة، قال نقشبندي: قيمة الاشتراك تعتمد على المنتج، وقيمة الاشتراك أرى أنها تتوازى مع منتج بحجم الدوري السعودي، ثم من الممكن أن تضاف بطولات أخرى لهذه الباقة، أيضا مباريات السوبر الإيطالي والإسباني، وأعتقد أنه ستضاف أكثر من حقوق للقناة، وبالتالي تكون قيمة الاشتراك حسب ما يراها الفرد معقولة وقادرة أنها تغطي الكثير من الحقوق. واختتم الدكتور نبيل حديثه حول اللغط الذي صاحب مباراتي الأخضر أمام فيتنام وعُمان: «أرى أن مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام هي التي كانت عائقا أمام المشجع، أما مباراة عُمان فأرى أن الأمر عُرف وأغلبية المتابعين تابعوها عبر منصة شاهد، ولابد أن يضع المشجع في اعتباره أن الحقوق لها ثمن ووجود هذه المنصة لبث الحقوق له ثمن، وبالتالي لابد أن تكون المباريات مشفرة أو على البث الأرضي فقط».