شكرا لقرائتكم خبر عن «شاهد» ترد على سخط الشارع الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت منصة شاهد رسالة للجمهور السعودي وعشاق الرياضة ، فندت من خلالها اللغط الذي صاحب النقل التليفزيوني لمباراتي المنتخب السعودي أمام فيتنام وعُمان.

وأوضحت منصة شاهد عبر بيان رسمي في حسابها في تويتر: ندرك تماما مقدار الحماس، الذي سبق مباراة منتخب المملكة العربية السعودية مع منتخب عُمان، خاصة قبيل تفعيل اشتراكاتهم في قنوات SSC وباقات الرياضة على كل من جهاز GOBX أو شاهد VIP.. ونأسف للتوتر بسبب بعض حالات التأخير في تفعيل الاشتراكات، علما بأننا تمكنا من تجاوز ذلك قبل بدء المباراة دون حدوث أي تأخير فعلي.

واختتم البيان: نلفت عنايتكم مجددا إلى أن تفعيل الاشتراك في قنوات ssc على أجهزة استقبال GOBX يتطلب فترة زمنية تصل إلى 24 ساعة من لحظة الاشتراك.