شكرا لقرائتكم خبر عن الوقت غير مناسب ولم نصل لمرحلة الإقناع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى الناقد الرياضي فيصل الجفن استياءه من المستوى الذي ظهر عليه النقل التليفزيوني لدوري المحترفين السعودي عبر الناقل الحصري.

ووجه الجفن انتقادات شديدة للقنوات الناقلة، وقال عبر حسابه في تويتر: «معالي الوزير، رؤية سمو سيدي ولي العهد عن الرياضة هي الانتشار والوصول لآخر بقعة على هذا الكوكب ولكن ما يقوم به الناقل الرسمي هو أنه أختار بقعة «عرب سات» وترك الباقي.. وسموك حريص على الارتقاء للأمام وهم يرجعونا للخلف.. وشكرا.

وتابع الجفن حديثه بالقول: نخسر على دورينا مئات الملايين والدولة تريد له الانتشار ولكن المسؤولين على النقل لهم رأي لا يفهمه أحد.. بدل الانتشار أصبح الناس تبحث عنه.. مثل الذي اشترى لعياله ملابس جديدة وخلاهم بالبيت».

وأضاف: لم تصل لمرحلة الإقناع حتى تفكر بالتشفير.. دورينا لم يصل لمرحلة أن يدفع أحد في المغرب العربي اشتراكا حتى يشاهد مبارياتنا.. لا نزال في مرحلة البحث عن الانتشار أكثر.. أعيدوا النظر بمشروع التشفير فهو في الوقت الغلط.

وأوضح الجفن: المنتخب ونحن لا نستحق هذه البهدلة.. ما غير ملاحق تطبيقات علشان ssc «تنبسط».. ليست مشكلة أنها تفشل المشكلة أنها لا تحترم عملاءها.

ووجه الجفن حديثه للشركة الناقلة، وقال: «يا ssc هناك بشر دفعوا واشتركوا والشاشة واقفة.. ردوا علينا احترموا على الأقل الفلوس التي دخلت لكم.. إذا أنت لست مستعدا للنقل مالك ومال وجع الرأس.. اشتغل بالأسهم أو حول شركتكم لمطعم».