شكرا لقرائتكم خبر عن فكرة مرفوضة ستبعد الرياضيين عن معشوقتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى الناقد الرياضي عادل الملحم رفضه لفكرة التشفير، وأعلن أنه ضد المبدأ، حتى إن كلفه الأمر العودة لمتابعة المباريات عبر الراديو.

وقال الملحم عبر حسابه في تويتر: إذا بنظل مع الناقل في دوري أبطال آسيا ودوري سيدي الأمير محمد بن سلمان. سينتهي الموسم وغالبية الرياضيين لن يتابعوا معشوقتهم المستديرة.

وعلق الملحم على بيان منصة شاهد، وقال: متى تمكنتوا؟ يعني نصدقكم ونكذب أنفسنا وكل اللي غردوا في تويتر؟!

وتابع: بعد كمية التغريدات وما حركت فيهم شيئا؟ «يا ناس يا هو حسوا شوي» هذا منتخب وطن ما تريدونا نتابع منتخب بلادنا؟!

وقال الملحم في تغريدة ساخرة «المهم اللي يقدرون يتابعون مباراة الأخضر تكفون نريد شغل مواسم 1975-76-77. الكورة الآن مع العمري في مربع ثلاثة استلمها الفرج في مربع أربعة. قذيفة من المولد من مربع سبعة».

واختتم: شخصيا لن اشترك حتى لو عدت لأيام الراديو ومربعات الملعب.