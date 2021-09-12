شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير السعودية.. معاناة فردية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التشفير حاضر بقوة، فيما يتم تطبيقه على بعض البطولات على مستوى آسيا لأن بعض المسابقات أو الأندية تحظى بدعم ورعاية شركات رياضية على خلاف أندية دورينا التي تعتمد على الدخل الحكومي في المقام الأول، كما أن تطبيق التشفير يتطلب وجود منظومة احترافية كاملة ومستقلة، لكن الغريب في الأمر أن تطبيق التشفير على المنتخبات الآسيوية لا توجد أزمة في مبارياتها والمشكلة كانت لدى الجماهير السعودية فقط.

فمنتخبات الإمارات وعُمان ولبنان وسوريا، حتى منتخبات شرق آسيا لم تكن لديها أزمة في نقل مبارياتها، لا توجد شكوى جماهيرية، باستثناء الجماهير السعودية، التي واجهت أزمة حقيقة في متابعة مباراتي فيتنام وعُمان.