شكرا لقرائتكم خبر عن .. قضية لم يتحملها ملف!التشفير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد التشفير لدوري محترفين بحجم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضرورة قصوى لا مفر منها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير جدا في حجم مصروفات الأندية وما لمسته من أغلبية الشارع الرياضي السعودي هو عدم اعتراضهم أو انزعاجهم من فكرة التشفير، فالمتابع الرياضي السعودي لديه ذائقة رفيعة المستوى، خاصة أنه يتابع الدوريات الأوروبية ولا يمانع الاشتراك بمبالغ تفوق قيمة الاشتراك في باقات الرياضة

إن ما لمسته من غضب الجماهير والوسط الرياضي هو لعدة أسباب أولها جودة النقل التي لا يرى المشاهد أنها تواكب رؤية القيادة الرياضية، التي ضخت مئات الملايين من أجل تحسين رياضة الوطن، ثانيها، بعض اللقطات التي استفزت المتابع الرياضي كلقطة مرور عامل النظافة أمام كاميرا الاستديو التحليلي المرافق لمباراة الأهلي والفيصلي، بالإضافة إلى الكثير من اللقطات، التي كان فيها الصوت يسبق الصورة أو العكس، وآخرها هو عدم تمكن الجمهور الرياضي من متابعة المنتخب السعودي إما بسبب ضعف الإنترنت أو بسبب مشاكل تقنية تتعلق بالناقل أو بسبب أن المتابع لا يعلم كيفية الاشتراك التي تحتاج لتوضيح دقيق جدا، فهل ستكون الأيام القادمة حبلى بتوضيحات وإصلاحات من الناقل حول طريقة الاشتراك؟ نتمنى ذلك.

القناة السعودية الأولى نقلت حتى 2002

أوربت أول ناقل حصري للدوري السعودي منذ 2003

2007، قنوات ART تنقل الدوري لـ3 مواسم عبر 9 قنوات

2009 قنوات الجزيرة الرياضية تنقل الدوري السعودي

2011 القنوات الرياضية تعود لنقل الدوري بـ6 قنوات

2014 النقل التليفزيوني

عبر قنوات MBC PRO

2019 القنوات الرياضية السعودية تعود بقوة للدوري السعودي

2018 استحواذ شركة STC على النقل التليفزيوني والرقمي

2020 إطلاق تطبيقات

نقل الدوري السعودي

2021 قنوات ssc

الناقل الحصري للدوري

شاهد تنقل الدوري السعودي

2021-2022

مليون مشاهد لمباراتي المنتخب السعودي أمام فيتنام وعُمان خلال جهاز GOBX ومنصة شاهد عبر الروابط

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ريال سعر الاشتراك الشهري في الباقة الرياضية عبر منصة شاهد Vip أو عبر جهاز GOBX «أي ما يقارب 900 ريال سنويا»

74.99