شكرا لقرائتكم خبر عن .. قضية لم يتحملها ملف!التشفير والان نبدء بالتفاصيل
إن ما لمسته من غضب الجماهير والوسط الرياضي هو لعدة أسباب أولها جودة النقل التي لا يرى المشاهد أنها تواكب رؤية القيادة الرياضية، التي ضخت مئات الملايين من أجل تحسين رياضة الوطن، ثانيها، بعض اللقطات التي استفزت المتابع الرياضي كلقطة مرور عامل النظافة أمام كاميرا الاستديو التحليلي المرافق لمباراة الأهلي والفيصلي، بالإضافة إلى الكثير من اللقطات، التي كان فيها الصوت يسبق الصورة أو العكس، وآخرها هو عدم تمكن الجمهور الرياضي من متابعة المنتخب السعودي إما بسبب ضعف الإنترنت أو بسبب مشاكل تقنية تتعلق بالناقل أو بسبب أن المتابع لا يعلم كيفية الاشتراك التي تحتاج لتوضيح دقيق جدا، فهل ستكون الأيام القادمة حبلى بتوضيحات وإصلاحات من الناقل حول طريقة الاشتراك؟ نتمنى ذلك.
القناة السعودية الأولى نقلت حتى 2002
أوربت أول ناقل حصري للدوري السعودي منذ 2003
2007، قنوات ART تنقل الدوري لـ3 مواسم عبر 9 قنوات
2009 قنوات الجزيرة الرياضية تنقل الدوري السعودي
2011 القنوات الرياضية تعود لنقل الدوري بـ6 قنوات
2014 النقل التليفزيوني
عبر قنوات MBC PRO
2019 القنوات الرياضية السعودية تعود بقوة للدوري السعودي
2018 استحواذ شركة STC على النقل التليفزيوني والرقمي
2020 إطلاق تطبيقات
نقل الدوري السعودي
2021 قنوات ssc
الناقل الحصري للدوري
شاهد تنقل الدوري السعودي
2021-2022
مليون مشاهد لمباراتي المنتخب السعودي أمام فيتنام وعُمان خلال جهاز GOBX ومنصة شاهد عبر الروابط
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ريال سعر الاشتراك الشهري في الباقة الرياضية عبر منصة شاهد Vip أو عبر جهاز GOBX «أي ما يقارب 900 ريال سنويا»
74.99