اخبار السعوديه

الناقل لم يواكب طموحات الجماهير

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الدمام - شريف احمد - انتقد رئيس نادي الفتح سعد العفالق، البث لمباريات الدوري السعودي، وقال في تصريحات تليفزيونية: «يوجد عتب كبير على النقل داخل وخارج المملكة، النقل تحسن في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير عبر تطبيق شاهد، ولكن محدودية البرامج ضعيفة جدا».

وتابع: «المشاهد لدورينا في أوروبا والوطن العربي لا يستطيع المتابعة، ولو نرصد المشاهدات لدورينا سنجد أنه في هبوط كبير بسبب الناقل، ولم يصل الناقل، إلى طموحاتنا أبدا».

واختتم العفالق حديثه بالقول: «أستغرب أن النقل الفضائي هو عبر قمر عربسات فقط مع العلم بأن قمر عربسات محدود الانتشار، فلماذا لم يتم البث عبر أقمار أخرى غير عربسات».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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