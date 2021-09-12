شكرا لقرائتكم خبر عن الناقل لم يواكب طموحات الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد رئيس نادي الفتح سعد العفالق، البث لمباريات الدوري السعودي، وقال في تصريحات تليفزيونية: «يوجد عتب كبير على النقل داخل وخارج المملكة، النقل تحسن في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر تطبيق شاهد، ولكن محدودية البرامج ضعيفة جدا».

وتابع: «المشاهد لدورينا في أوروبا والوطن العربي لا يستطيع المتابعة، ولو نرصد المشاهدات لدورينا سنجد أنه في هبوط كبير بسبب الناقل، ولم يصل الناقل، إلى طموحاتنا أبدا».

واختتم العفالق حديثه بالقول: «أستغرب أن النقل الفضائي هو عبر قمر عربسات فقط مع العلم بأن قمر عربسات محدود الانتشار، فلماذا لم يتم البث عبر أقمار أخرى غير عربسات».