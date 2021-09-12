شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل وصيانة دورات المياه بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال تجميل وصيانة دورات المياه وذلك لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على المظهر العام، تحسينا للمشهد الحضري.

وواصلت البلدية حملة «تسحب» لرفع السيارات المهملة والتالفة، والتي أسفرت عن إزالة أكثر من ١٥٠ سيارة بعد المدة المحددة لها، وذلك بهدف معالجة التشوه البصري والحفاظ على جمال المحافظة.

وكانت البلدية قد كثفت جولاتها الرقابية في نطاق 6 بلديات، وزارت خلال أسبوعين في الفترة ٢٢ أغسطس إلى ٤ سبتمبر ٢٠٢١م، ٢٥٦٧ منشأة لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والتأكيد على ضرورة الامتثال بالتعليمات، وأسفرت عن إغلاق منشأتين لمخالفتهما التدابير الوقائية والصحية.

ومن جانب آخر، واصلت البلدية أعمال صيانة شارع القدس، والتي تضمنت معالجة المناطق المتضررة بين تقاطع شارع الرياض وطريق أحد للمتجهين شمالا، وأعمال كشط وإعادة سفلتة بالكامل للمتجهين جنوبا بطول ٢٠٠٠م وعرض ١١م، كما تتضمن إعادة تخطيط الشارع ودهان الأرصفة تحسينا للمشهد الحضري.