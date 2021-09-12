شكرا لقرائتكم خبر عن 230 زيارة لرصد سلوكيات المجتمع الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء 236 زيارة خلال الفترة من 10 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2021، رصد السلوكيات المجتمعية في الأماكن العامة.

وأكدت صحة الأحساء، أن الإجراءات المتخذة تمثلت في التنويه والتوعية على أهمية التباعد الجسدي بالأماكن العامة، وتوفير نقاط الفرز عند منطقة الدخول والمحاسبة وأخذ قياسات الحرارة وتخصيص موظف لها. مشدّدة على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، خصوصًا تغطية الفم والأنف مع التباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق 65 سنة أو الذين يعانون بأمراض مزمنة.

من جانب آخر، نفذت صحة الأحساء فرضية نشوب حريق في منشأة صحية خاصة، للاستعداد لأي طارئ -لاقدر الله- وسعياً للاستمرارية في تطبيق مفاهيم السلامة بهدف قياس الجاهزية في التدخل السريع فور وقوع الكارثة، ومدى الالتزام بخطط الطوارئ والكوارث المتعارف عليها. كما نفذت دورة في مبادئ الإسعافات الأولية، لمنسوبي الشركات والمؤسسات، التي تهدف إلى إنقاذ حياة المصاب والحفاظ عليها قدر الإمكان ومحاولة منع تدهور الحالة لحين وصول الخدمات الطبية.