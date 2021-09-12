شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق «الخدمة» باتجاه «إسكان الدمام» 5 أيام جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طريق الملك فهد «الخدمة» باتجاه الدمام «جسر إسكان الدمام»، جزئيا، ابتداء من أمس السبت وحتى الخميس المقبل، بهدف إصلاح فواصل التمدد.

وقال المواطن فيصل حمد، إن خط الخدمة بحاجة إلى الصيانة، بسبب سوء حالة فواصل التمدد التي تؤثر سلبا على المركبات، مشيرا إلى أهمية الطريق كونه الرئيسي للمتجهين إلى الإسكان أو إلى محطة السكة الحديد، لافتا إلى أن جعله مسارا واحدا سيؤثر على حركة السير وسيسبب ازدحاما شديدا، خصوصا وقت الخروج من الأعمال والذهاب والعودة من المدارس، مؤكدا أنه كان من الضروري إنجاز الصيانة خلال العطلة الصيفية وقبل بدء العام الدراسي.

وأضاف المواطن مصلح بن مداوس، أن فواصل الطرق تسبب ضررا كبيرا للمركبات، ويجب صيانتها في جميع طرق المنطقة، مشيرا إلى أن من ضمن هذه الطرق طريق «الخدمة» المتجه لإسكان الدمام، حيث يعانون منذ فترة من الفواصل، مطالبا بوجود خطط ممنهجة وفي أوقات مناسبة لإتمام الصيانة، لأن تنفيذ الأعمال الإصلاحية الآن مع عودة المدارس سينتج عنه ازدحام شديد وإعاقة للحركة المرورية، مؤكدا أهمية إنجاز الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظل إتاحة مسار واحد، وهو ما لا يتناسب مع أهمية الطريق وكثرة مستخدميه.