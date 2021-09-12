شكرا لقرائتكم خبر عن .. و3 طرق بـ «المزروعية» 45 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، عن إغلاق 3 طرق بشكل جزئي بحي المزروعية، لأعمال الصيانة، لمدة 45 يوما، ابتداء من يوم الأحد الموافق ٥ صفر، وحتى ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٣هـ، داعية المواطنين لاستخدام الطرق البلدية.

وأوضحت مرور الشرقية أن الطرق هي: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز باتجاه شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب، بداية من تقاطع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز وحتى تقاطع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز باتجاه شارع نجد من الشرق إلى الغرب بداية من تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحتى تقاطع شارع نجد، وشارع نجد باتجاه تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتقاطع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز من الغرب إلى الشرق بداية من تقاطع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.