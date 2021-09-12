شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» للأقل من 12 عاما قيد الدراسات السريرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مصدر بوزارة الصحة لـ (اليوم)، أن السماح باستخدام لقاح فايزر المضاد لـ «كوفيد 19» للأطفال من سن الخامسة حتى 11 عاما، يخضع للوضع الوبائي وطبيعة الإصابات في كل دولة، مشيرا إلى أن الاعتماد من هيئات الغذاء والدواء العالمية لا يعني استخدامه فورا.

وأضاف أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة تنتظر استكمال الدراسات السريرية في بلد المنشأ ومشاركة النتائج رسميا، ويتم بعدها اعتماده في المملكة في غضون أسابيع قليلة بعد اعتماده من الشركات المصنعة، مؤكدا أن الاستخدام في المملكة من عدمه لهذه الفئة منوط باللجنة الوطنية للأمراض المعدية فقط.

وكان عدد من مسؤولي الصحة في أمريكا توقع السماح باستخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 5 - 11 عاما مع نهاية شهر أكتوبر القادم، وفق الإطار الزمني لتوقعات شركة فايزر التي ابتكرت اللقاح بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية، والتي سيكون لديها بيانات كافية من التجارب السريرية لطلب موافقة على الاستخدام الطارئ لهذه الفئة العمرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتوقعات بشأن مدى أمان وفاعلية اللقاح للأطفال ستكون في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم الطلب.