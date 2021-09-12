شكرا لقرائتكم خبر عن 83 إصابة كورونا.. والصحة تشدد على تلقي الجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار. وفي نفس السياق أعلنت «الصحة» إحصائية مستجدات كورونا، أمس، تضمنت تسجيل 83 حالة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة. وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545912 حالة، وعدد حالات التعافي قد بلغ 534983 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8617 حالة - رحمهم الله جميعا -. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.