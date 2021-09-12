شكرا لقرائتكم خبر عن «هي لنا دار».. 500 متطوع يزينون الخبر بأكبر لوحة وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع 500 متطوع من أبناء المنطقة الشرقية اللوحة الوطنية التي حملت شعار اليوم الوطني للمملكة 91، «هي لنا دار» بالواجهة البحرية لكورنيش الخبر، في 120 دقيقة، وذلك ضمن مبادرة مكتب العمل بالمحافظة، وبالشراكة مع القطاعين الحكومي والأهلي.

وذكر مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل أن المبادرة جاءت لتؤكد مدى التلاحم الوطني بين أبناء المنطقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها اللوائح والأنظمة، معربا عن سعادته بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية في هذا الاحتفال والعرض المتميز.

وأوضح أن اليوم الوطني للمملكة، نتذكر فيه أمجاد الوطن التي سطرها القائد ومؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وتعاقب أبناؤه البررة من بعده، حتى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والمملكة ما زالت تسطر أمجادها في كافة المجالات، ما يدل على أن المملكة تسير بخطى ثابتة وواثقة بفضل الله ثم بفضل سواعد أبنائها المخلصين.

ونوه مدير مكتب الـعمل بالمحافظة منصور آل بن علي بأن مقاس اللوحة 2500 متر مربع، وشارك فيها 500 متطوع من عدد من الجهات والجمعيات، و18 جهة حكومية ومندوبون لـ 8 سفارات، وتتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة، تشمل 8 أجزاء من مكونات الـوطن وأطيافه رفعها المتطوعون عالياً لتشكل صورة فنية فريدة من نوعها، كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالا باليوم الوطني، موضحًا أنه سيتم عرضها تزامنًا مع اليوم الوطني.