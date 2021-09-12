شكرا لقرائتكم خبر عن 17.6 ألف مخالف للإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25/ 1/ 1443 هـ الموافق 2/ 9/ 2021 م حتى 1/ 2/ 1443هـ الموافق 8/ 9/ 2021م، عن ضبط 17598 مخالفا، منهم 6594 مخالفا لنظام الإقامة، و9229 لنظام أمن الحدود، و1775 للعمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 202 شخص، 48% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 21 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وجرى خلال تلك الفترة، ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 83118 وافدا مخالفا، منهم 71456 رجلا، و11662 امرأة.

كما تمت إحالة 65186 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3227 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9421 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.