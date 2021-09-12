شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق 2.1 مليون عقار في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع عمليات التوثيق خلال العام الهجري 1442هـ، أكثر من 72 %، مقارنة بعام 1441هـ، مشيرة إلى إجراء أكثر من 4.6 مليون توثيق خلال عام 1442هـ، مقابل 3.7 مليون عملية في سنة 1441هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة العمليات التوثيقية اشتملت على 3.4 مليون عملية للوكالات والإقرارات، و2.1 مليون عملية توثيق عقار، و622 ألف فسخ للوكالات، و46 ألف توثيق لعقود الشركات وقرارات الشركاء.

وبينت الوزارة أنها سعت إلى تطوير وتسهيل الإجراءات التوثيقية وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتقنية خلال الجائحة ضمن سعي الوزارة إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها، إذ جرت إتاحة خدمة إصدار الوكالة بجميع البنود بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز najiz.sa والتوسع بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني وتوفير الربط الإلكتروني لخدمات التوثيق مع الجهات المعنية كافة، لرفع جودة الخدمات المقدمة والتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

يأتي ذلك كنتائج حقيقية لعمل الوزارة المستمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واعتمادها على ممكنات برنامج التحول الوطني للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لها الوزارة.