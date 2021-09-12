شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخخة» حوثية باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن التحالف تمكن من تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.

وأكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، موضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.من جانبها، وصفت البحرين الهجوم بـ«العمل الإرهابي الجبان»، الذي يستهدف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة. ودعت وزارة خارجية البحرين المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة، التي تتنافى مع القوانين الدولية كافة، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين. وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأكدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار بلاده لهذه الأفعال الإرهابية، مُشدداً على وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة. وأكد مجدداً وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.