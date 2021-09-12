شكرا لمتابعة خبر عن جزائية جدة تعاقب مواطنًا خلع الكمامة بالسجن 5 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت المحكمة الجزائية بجدة، سجن مواطن لمدة 5 أشهر، وذلك على خلفية خلعه الكمامة وعدم تجاوبه مع تعليمات رجل أمن.

وكان المتهم رفض التعاون مع رجل أمن أثناء عمله الميداني في الواجهة البحرية ورفض إبراز هويته، وحذر رجل الأمن من متابعته ليتم ضبطه بواسطة دورية أمنية وحررت مخالفة ضده بعدم استخدام الكمامة.

واعترف المتهم بما نسب إليه، واعتبرت المحكمة أن ما بدر من المتهم أمر محرم وفيه اعتداء على رجل الأمن بعدم التجاوب، بحسب عكاظ.

ووجدت المحكمة أن المتهم لم يكتف بعدم التجاوب بل تلفظ على رجل الأمن بتهديده، وذلك من أسباب عدم التخفيف عليه، لتقرر سجنه مدة خمسة أشهر، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية.