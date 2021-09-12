شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. قصة أول حلاقة سعودية "للأطفال فقط" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أصبحت "أول حلاقة سعودية" حديث الساعة، وذلك بعدما نشر مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري مقطعا لامرأة أثناء ممارستها مهنة الحلاقة.

وظهرت المواطنة في المقطع الذي لاقى تداولا واسعا، تقص شعر أحد الأطفال، موضحة أنها تعمل بهذه المهنة منذ عامين.

وأشارت إلى أنها بحكم خبرتها في الحلاقة أصبحت تعرف قصة الشعر المناسبة للطفل بمجرد دخوله عليها، حيث أنها تحلق للأطفال فقط.

وأعربت عن أمنيتها في افتتاح محل للحلاقة خاص بها، وتكتب عليه اسمها ، لافتة إلى أن الحلاقة كانت بالنسبة لها هواية ولم تتعلمها غير أنها كانت تتطور من نفسها عبر مشاهدة مقاطع الفيديو عبر "يوتيوب".

وبعد ساعات من تداول المقطع، أعلن المطيري تفاعل غرفة الطائف، وشركتين خصصتا لها محلا بجميع مستلزماته.