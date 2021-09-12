«صحة حائل» تكشف عن تطورات جديدة في واقعة تسمم 51 موطنًا في بقعاء

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في حائل، السبت، عن تطورات جديدة في واقعة تسمم 51 موطنًا في محافظة بقعاء.

وقالت «صحة حائل»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها شاركت ضمن الجهات ذات العلاقة بإغلاق مطعم بمحافظة بقعاء بعد حدوث حالات تسمم غذائي.

وأكدت عمل الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام، مشيرة إلى أن حالتهم جميعًا مستقرة.

وكانت إمارة منطقة حائل، أعلنت في وقت سابق السبت، أن أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، تابع الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة بقعاء تعرضوا لتسمم غذائي وتم على إثره إقفال أحد المطاعم.

وقالت إمارة حائل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أمير حائل وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة تواجدت بقسم الطوارئ بالمستشفى، مشيرة إلى 32 حالة خرجت فيما باقي الحالات مستقرة.

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