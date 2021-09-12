ألبانيا: نسعى لأن نكون جزءًا من المبادرة السعودية «العظيمة» لزيادة المساحات الخضراء

الرياض - محمد عبدالله - أعرب رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، عن سعادته بالمبادرة «العظيمة» التي تتبناها المملكة العربية السعودية لزيادة المساحة الخضراء في الشرق الأوسط كله، وكذلك المساهمة على النطاق العالمي، عبر مشروع زيادة 50 مليار شجرة.

وقال رئيس وزراء ألبانيا، في تصريحات صحفية، إن بلاده يسعدها أن تكون جزءًامن هذه المبادرة، بغض النظر عن عدد الأشجار، في إطار جدول أعمال مشترك لتحالف الدول في مواجهة التحدي الكبير المتمثل في البيئة والاحتباس الحراري.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مارس الماضي، عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

ولفت إلى أن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.

وشدد على أن "المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقا من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط.".

وأشار إلى أن المملكة تسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل.

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