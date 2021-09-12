مختص يوجه نصائح مهمة للوقاية من عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - وجه المختص في تقنية المعلومات، خالد أبو إبراهيم، نصائح مهمة للوقاية من عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.

وقال، إبراهيم، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه من الضروري الابتعاد عن الحصول على الأخبار من الحسابات غير الرسمية، لا سيما أن هناك بعض الحسابات الموثقة لأسماء شهيرة تنشر أخبارا ودعوات للتبرع.

وتابع: يجب عدم الضغط على أي روابط قد تصل ضمن رسائل الجوال، ومن ثم الاعتماد على المصادر الرسمية، سواء في الحصول على المعلومات أو التأكد من صحة هذه الرسائل.

ولفت إلى أن هناك بعض المواقع الموثقة تزعم أنها تساعد أشخاصا معينين ولو لاحظنا اسم اليوزر أو المستخدم نلاحظ أنه مختلف عن مسمى ظاهر الحساب.

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