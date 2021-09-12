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«التحالف» يشن غارات استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية غربي مأرب.. تدمير طاقمين

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن الجيش اليمني، السبت، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات للمليشيات الحوثية غرب مارب، وألحق بها خسائر في الأرواح والعتاد، منها تدمير طقمين بما عليهما من عتاد.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً، سقطوا اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأشار إلى أن «أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا الحوثية وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها عدداً من القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش».

محمد يوسف

محمد يوسف

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