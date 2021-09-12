باحث اجتماعي يوجه نصيحة لأولياء الأمور لزيادة الرقابة الداخلية لدى الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث الاجتماعي الدكتور عبدالله الحصان، أن تعزيز القيم وزيادة الوعي لدى الأطفال يخلق لديهم رقابة داخلية، وهي الأهم من الرقابة الخارجية.

وقال الحصان، خلال مقابلة مع برنامج «يا هلا» بقناة «روتانا خليجية»، حول كيفية الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية لدى أطفالنا، إن أطفال الابتدائي يدرسون الآن عن بعد ويستخدمون التكنولوجيا وقد يعرفون فيها أكثر من آبائهم، لذا لا يجوز استخدام المنع معهم.

وفرق الباحث بين الضبط الداخلي والضبط الخارجي، مشددا على ضرورة التعويل على الضبط الداخلي، عبر تعزيز القيم لدى الأطفال وزيادة الوعي لديهم، كل بحسب ما يناسب تفكيره، بحيث يفهم الأشياء المحرمة.

وطالب بمراعاة التعامل يختلف من طفل لآخر بحسب سنه، فالخطاب يختلف من طفل لديه 6 سنوات عن 12 سنة وعن 18 سنة، فتغذية الرقابة الداخلية الآن أهم من الرقابة الخارجية لأنه مهما كانت السيطرة التي يضعها الأباء فإن الأبناء يستطيعون التغلب عليها في التطور التكنولوجي الحالي.

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