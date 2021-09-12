التداخل يعطل مشروعا ملياريا بمركزية مكة

تعثر مشروع تصل تكاليفه الإجمالية نحو مليار ريال، بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، لتداخل المشروع بأرض أحد الجيران.

واطلعت «دوت الخليج» على نسخة من صورة رقم الطلب الأول الإلكتروني، ورقم الرخصة الثانية والصادرة بنفس رقم الطلب الأول الإلكتروني، مع اختلاف التاريخ واسم وتوقيع المسؤول.

تفاصيل المشروع

وتفاصيل المشروع حسب ما أوضحته المصادر، بأنه يتمثل في أرض استثمارية مساحتها تصل إلى 4 آلاف متر مربع تقريبا، وتتجاوز قيمتها نصف المليار، خلاف بناء المشروع وتقع في المنطقة المركزية في مكة المكرمة، ويمتلكها عدد من الشركاء، وتم إصدار رخصة بناء لإقامة مشروع فندق عليها، وبعد البدء بأعمال البناء تقدم أحد الجيران إلى الشركاء، وأبلغهم بوجود تداخل على أرضه، وتقدم الجار إلى أمانة العاصمة المقدسة بشكوى، لحل التداخل على أرضه، ووجه أمين العاصمة المقدسة السابق بإيقاف العمل بمشروع الفندق، حتى يتم حل مشكلة التداخل.

مشكلة التداخل

وقام أحد الشركاء باستثمار حصص الشركاء الباقين، ليتمكن من إنجاز المشروع في زمن قياسي، وحاول المستثمر حل مشكلة التداخل وتجديد رخص البناء، نظرا لانتهاء الرخصة، إلا أن أحد الشركاء تعنت بخصوص حل مشكلة التداخل، مما اضطر المستثمر لرفع دعوى قضائية، لإنهاء عقد الاستثمار مع الشريك المتعنت، لعدم إمكانية تجديد الرخصة واستثمار الأرض، فطالبت المحكمة العامة أمانة العاصمة المقدسة بالتأكد من صحة التداخل، وإمكانية تجديد رخصة البناء، وردت أمانة العاصمة المقدسة بصحة التداخل، وعدم إمكانية تجديد رخصة البناء، وصدر الحكم لصالح المستثمر، علما بأن الشريك المتعنت قدم إلى المحكمة رخصة بناء مجددة مختلفة عن الأولى.

استئناف القضية

وبعد ذلك تم استئناف القضية في محكمة الاستئناف، التي بدورها طلبت من أمانة العاصمة المقدسة الإفادة عن صحة التداخل مع الجار، وعن إمكانية تجديد الرخصة، وكان رد الأمانة للاستئناف بصحة التداخل وأن رخصة البناء سارية المفعول لمدة عام «الرخصة الأخرى الحديثة والتي عليها ملاحظات».

رد الأمانة

وعن رد الأمانة حول إشكالية المشروع، أوضح مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ«دوت الخليج»، أن هناك آلية لطلب رخصة البناء للتجديد أو التعديل أو الإضافة، وفق الشروط والتعليمات المقررة لذلك، مشيرا إلى أنه بخصوص الرخصة محل الاستفسار فهي سارية حتى تاريخ النهاية.

إصدار الرخص طبقا لأمانة العاصمة

تقديم طلب لتسجيل الصك في السجلات بالأمانة «برنامج سبيل»

تقديم طلب استخراج اشتراطات للموقع، من إدارة اشتراطات البناء. «برنامج سبيل»

تقديم المشروع على برنامج سبيل لدراسته، تمهيدا لإصدار الرخصة «برنامج سبيل»

الآلية الجديدة

تقديم الطلب عن طريق المواطن بنظام بلدي

استخراج قرار مساحي

استخراج اشتراطات

إصدار الرخصة الفورية

إصدار الرخصة غير الفورية «مشاريع اللجنة الفنية ومشاريع اللجنة العليا»