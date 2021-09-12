أكد المرور السعودي أنه تم ضبط قائد مركبة متهور قاد مركبة واصطدم بمركبة أخرى أثناء سيره بتهور على أحد الطرق، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.



كانت هذه تفاصيل خبر قائد مركبة متهور يتعمد الاصطدام بسيارة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.