، النصر: إصابة "العمري" كدمة في الركبة.. و"الماس" يُجري أشعة الرنين ،

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أعلن نادي النصر اليوم السبت أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عبدالإله العمري أظهرت إصابة اللاعب بكدمة قوية في عظمة الركبة، دون أن تُحدَّد مدة الغياب عن الملاعب.
فيما لم يشارك في التدريبات اللاعب نايف الماس لشعوره ببعض الآلام؛ وسيُجري غدًا كشفًا بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع الإصابة.
ميدانيًّا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الاعتيادية تحضيرًا لمواجهة تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء القادم ضمن الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية وتكتيكية تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينزيس، ثم أدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب، ثم تدريبات على الكرات الثابتة، قبل أن يختتم المدير الفني البرازيلي التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.
وأجرت بعثة الفريق مسحة طبية لفحص فيروس كورونا قبل المغادرة غدًا إلى قطر تأهبًا لملاقاة تراكتور على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 14 سبتمبر، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.
دوري أبطال آسيا النصر
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 11:59 PM
أجرت بعثة الفريق مسحة طبية لفحص فيروس كوروناالنصر: إصابة "العمري" كدمة في الركبة.. و"الماس" يُجري أشعة الرنين
أعلن نادي النصر اليوم السبت أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عبدالإله العمري أظهرت إصابة اللاعب بكدمة قوية في عظمة الركبة، دون أن تُحدَّد مدة الغياب عن الملاعب.
فيما لم يشارك في التدريبات اللاعب نايف الماس لشعوره ببعض الآلام؛ وسيُجري غدًا كشفًا بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع الإصابة.
ميدانيًّا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الاعتيادية تحضيرًا لمواجهة تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء القادم ضمن الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية وتكتيكية تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينزيس، ثم أدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب، ثم تدريبات على الكرات الثابتة، قبل أن يختتم المدير الفني البرازيلي التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.
وأجرت بعثة الفريق مسحة طبية لفحص فيروس كورونا قبل المغادرة غدًا إلى قطر تأهبًا لملاقاة تراكتور على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 14 سبتمبر، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.
، النصر: إصابة "العمري" كدمة في الركبة.. و"الماس" يُجري أشعة الرنين ،
المصدر : الخليج 365
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