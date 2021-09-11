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يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غدًا وفد السعودية المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار (السعودي - السوداني)، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل من الجانب السوداني.
من جانبه، أوضح وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الملتقى الذي يستمر يومين يأتي امتدادًا للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية؛ لما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة.
وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات (الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتجددة)، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، والقوانين المصاحبة لها.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 11:16 PM
يستهدف عرض الفرص المتاحة بقطاعات "الزراعة - المعادن – النفط""الفضلي" يرأس وفد السعودية في "ملتقى الاستثمار السعودي – السوداني"
يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غدًا وفد السعودية المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار (السعودي - السوداني)، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ووزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل من الجانب السوداني.
من جانبه، أوضح وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الملتقى الذي يستمر يومين يأتي امتدادًا للقاءات التي كانت في المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية؛ لما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة.
وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى التفاهم والتشاور مع المستثمرين السعوديين، وعرض فرص الاستثمار في قطاعات (الزراعة - الثروة الحيوانية - المعادن - النفط - الطاقة البديلة والطاقة المتجددة)، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، والقوانين المصاحبة لها.
، "الفضلي" يرأس وفد السعودية في "ملتقى الاستثمار السعودي – السوداني" ،
المصدر : الخليج 365
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