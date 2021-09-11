محمد بن مسعود - الدمام - "صحة حائل": الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة أغلقت بلدية محافظة بقعاء بمنطقة حائل أحد المطاعم في المحافظة نتيجة حدوث حالات تسمم غذائي. وأوضحت "صحة حائل" أنه تم التعامل مع الحالات في الحال بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للمصابين بالتعاون مع التجمع الصحي بمستشفى بقعاء العام، مشيرةً إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولله الحمد. 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 10:46 PM "صحة حائل": الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة "بلدية بقعاء" تغلق مطعمًا إثر حدوث حالات تسمم غذائي "بلدية بقعاء" تغلق مطعمًا إثر حدوث حالات تسمم غذائي أغلقت بلدية محافظة بقعاء بمنطقة حائل أحد المطاعم في المحافظة نتيجة حدوث حالات تسمم غذائي. وأوضحت "صحة حائل" أنه تم التعامل مع الحالات في الحال بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للمصابين بالتعاون مع التجمع الصحي بمستشفى بقعاء العام، مشيرةً إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، "بلدية بقعاء" تغلق مطعمًا إثر حدوث حالات تسمم غذائي ،

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